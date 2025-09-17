«Выродился в ОРЗ»: врач рассказал о мутациях коронавируса

Телеведущий и известный врач Александр Мясников заявил, что сейчас уже не стоит слишком сильно опасаться коронавируса: каждая его новая мутация становится слабее предыдущей, усиливается коллективный иммунитет, сообщает «ФедералПресс» .

По его словам, вирусные мутации происходят регулярно, примерно каждые 2-3 месяца, при этом новые варианты демонстрируют повышенную способность к распространению, но сниженную степень вызываемых осложнений. Помимо этого, врач подчеркнул, что утрата вкусовых ощущений и обоняния больше не является характерным признаком коронавирусной инфекции.

«Я бы на это не ориентировался, потому что вкус и обоняние могут теряться при очень многих вирусах и это не свойственно именно для ковида сегодня», — сказал доктор.

Сейчас вакцины отстают от темпов эволюции вируса. Возникновение новых вариантов происходит очень оперативно, в то время как вакцины требуют этапов проектирования, производства и внедрения. К моменту завершения этих процессов, коронавирус уже приобретает измененную структуру, заключил доктор.