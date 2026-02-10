Выпускники медуниверситета в Орехово-Зуеве прошли первичную аккредитацию

сегодня в 21:18

В Орехово-Зуеве состоялась первичная аккредитация первого выпуска специалистов квалификации «Медицинская сестра/брат» Государственного гуманитарно-технологического университета. Эта процедура обязательна для подтверждения квалификации выпускников медицинских колледжей и получения права работать по специальности.

Аккредитация включает три этапа: тестирование, оценку практических навыков в симуляционных условиях и решение ситуационных задач. Это позволяет определить готовность специалистов к самостоятельной работе.

20 января в университете прошел первый выпуск специалистов здравоохранения со средним профессиональным образованием. Дипломы с отличием получили 31 из 66 выпускников-фармацевтов и 181 из 277 выпускников по специальности «Сестринское дело». Все выпускники завершили обучение без троек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.