Выпуск жизненно важного для диабетиков препарата наладят в Подмосковье

Лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), поэтому пациенты с сахарным диабетом 2 типа смогут получить его по льготе.

«ПСК Фарма» зарегистрировал аналог лекарственного препарата «Оземпик» под торговым названием «Инсудайв» в июле 2024 года. Получение принудительного лицензирования от правительства РФ дает компании возможность выпускать собственный препарат до 31 декабря 2025 года без согласия владельца патентов. Данное решение обусловлено крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан страны.

Задача «ПСК Фарма» как ответственного производителя — предоставить пациентам с сахарным диабетом 2 типа доступ к современной и качественной терапии. Для этого у компании есть все необходимое — экспертиза, штат специалистов, производственные мощности. Понимая высокую социальную значимость препарата, правительство РФ выдало компании разрешение на выпуск инъекционного семаглутида. Это позволяет производить «Инсудайв» в интересах жителей страны в рамках закона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.