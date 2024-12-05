Выпуск фармсубстанций для лекарств от ВИЧ многократно нарастят в Подмосковье

Группа компаний «ХимРар», лидер отечественного рынка в области разработки и производства инновационных лекарственных препаратов, в 5 раз увеличит производственные мощности за счет строительства нового высокотехнологичного комплекса. Компания уже приступила к строительству нового производственно-складского комплекса на территории центра высоких технологий «ХимРар» в Химках, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Современная инфраструктура позволяет компании проводить исследования и производить более 20 наименований собственных продуктов с соблюдением всех требований и международных правил, а также выполнять разработку по заказу партнеров из России и других стран.

На территории нового комплекса компания планирует наладить производство активных фармацевтических субстанций, а также запустить цех по разработке полупродуктов для АФС. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 1 млрд рублей. Завершить строительство комплекса компания планирует уже в 2025 году. После ввода предприятия в эксплуатацию там будет создано около 50 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на территории центра высоких технологий «ХимРар» уже выполняют полный цикл исследований, включая разработки и производство как импортозамещающих, так и инновационных лекарств нового поколения для лечения заболеваний центральной нервной системы, онкологии, ВИЧ-инфекции, а также гриппа и коронавируса.

На новой производственной площадке компания планирует производить субстанции для инновационных препаратов из текущего портфеля продукции компании, таких как ЭЛПИДА® против ВИЧ-инфекции и АВИАНДР® для лечения тревожных расстройств, в том числе возникших после перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.