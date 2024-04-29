Выплаты женщинам по рождению ребенка могут составить 565 тыс рублей

Выплаты женщинам в России на ребенка могут превысить полмиллиона рублей

Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году может превысить полмиллиона рублей, пишет РИА Новости .

По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, на которого ссылается агентство, все работающие женщины, в том числе, и предприниматели, имеют право на компенсации в период беременности и после родов.

«В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей», — сказал Говырин.

Выплаты осуществляются через социальный фонд и касаются только застрахованных женщин, уточнил политик.