Выездную диспансеризацию прошли 14 жителей подмосковной деревни Логиново

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт Павлово-Посадской больницы осуществил выезд в деревню Логиново для проведения диспансеризации местных жителей. В этот день 14 человек смогли пройти первый этап диспансеризации, включающий в себя антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ. Также каждый участник выездной диспансеризации смог вакцинироваться от гриппа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Выездной формат диспансеризации и профилактического осмотра очень удобен для жителей населенных пунктов. Ведь им больше не нужно ехать в город, и все необходимые процедуры в рамках диспансеризации и профилактического осмотра можно пройти в мобильном ФАПе», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Мищенко.

Пройти диспансеризацию можно в удобный день и время по месту проживания: в поликлинике, амбулатории, в фельдшерско-акушерском пункте или в мобильном фельдшерско-акушерском пункте во время проведения выездной диспансеризации.

Запись доступна через портал госуслуг Московской области и по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.