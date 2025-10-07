Выездной прием для старшего поколения провели врачи Егорьевской больницы.

Проверить свое здоровье сегодня, 7 октября, можно было, посетив Дворец культуры имени Григория Конина в Егорьевске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Принять участие в этой акции пригласили женщин в возрасте 55 лет и старше, а также мужчин в возрасте от 60 лет. В фойе Дворца культуры консультации вели специалисты Егорьевского сосудистого центра, терапевты, кардиологи, неврологи, аритмолог, реабилитолог и специалист УЗИ. Гости мероприятия смогли измерить артериальное давление, пульсоксиметрию, сделать УЗИ-исследование и электрокардиограмму. Все желающие после консультации с терапевтом смогли сделать прививки от гриппа и пневмококка.

По словам медиков, такие выездные приемы помогают дать полезные советы старшему поколению, чтобы предотвратить такие сложные заболевания, как инфаркт и инсульт. В ходе беседы врачи напоминали о том, как контролировать давление и уровень холестерина — при повышении этих показателей чаще всего возникают проблемы с сердцем.

Ранее егорьевские медики проводили выездной прием в главном парке города в рамках акции «10 000 шагов к жизни».

В ДК жителей серебряного возраста ждали и другие сюрпризы. Бесплатно при предъявлении социальной карты жителя Московской области им вручали билеты на спектакль «А зори здесь тихие», который также показали этим вечером.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.