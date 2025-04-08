Выездная диспансеризация состоялась в центральном парке Зарайска

В Зарайске была организована выездная диспансеризация, проведенная медицинской бригадой Зарайской больницы в центральном парке города. Данное мероприятие направлено на раннее выявление заболеваний и сохранение здоровья жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В диспансеризации приняли участие 21 человек, которые смогли пройти ряд необходимых медицинских обследований. В ходе мероприятия пациенты измеряли артериальное и внутриглазное давление, а также проходили анализ уровня глюкозы и холестерина в крови. Дополнительно были проведены общий анализ крови, электрокардиограмма и флюорография. Все участники получили консультацию врача-терапевта, что позволило им узнать о состоянии своего здоровья и необходимых мерах по его поддержанию.

«Здоровье — это действительно наш самый важный ресурс, и вовремя выявленные проблемы могут спасти жизнь. Мы призываем всех оставаться внимательными к своему здоровью и уделять время для регулярных медицинских обследований», — сказала врач-терапевт Зарайской больницы Валентина Домненко.

Выездная диспансеризация в Зарайске стала отличной возможностью для жителей пройти медицинские обследования в удобной обстановке и получить квалифицированную помощь специалистов. Мероприятие подтвердило свою значимость и актуальность в рамках повышения уровня здоровья населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.