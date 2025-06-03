Выездная диспансеризация состоялась в Лобне

Врачи и медсестры Лобненской больницы провели выездную диспансеризацию. В этот раз передвижная рентген-диагностическая лаборатория ожидала горожан в парке Киово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная диспансеризация — это мероприятие, направленное на своевременное выявление заболеваний и факторов риска их развития. Оно особенно актуально для тех, кто не успел пройти необходимое обследование в течение года.

Всего в рамках выездного мероприятия консультации врача-терапевта и стоматолога получил 51 человек, сдали кровь — 49, сделали ЭКГ — 35 и рентген грудной клетки — 34 лобненца. После проведения анализа полученных результатов, возможно, кто-то из пациентов получит приглашение на более углубленное дообследование.

В Лобне уделяют большое внимание развитию здравоохранения. Так, в конце прошлого года здесь открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.