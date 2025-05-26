Выездная диспансеризация прошла в парке Воскресенска

В минувшие выходные на фонтанной площади парка усадьбы Кривякино прошла выездная диспансеризация. Проверить свое здоровье пришли 63 жителя округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проверки здоровья были доступны флюорография, возможность сдать кровь на сахар и холестерин, ЭКГ, измерение роста и веса, анкетирование и консультация врача-терапевта. Также для тех, кто проверил свое здоровье, провели розыгрыш двух тонометров.

Следующая диспансеризация в парке усадьбы Кривякино пройдет 7 июня с 10:00 до 14:00 в павильоне на фонтанной площади. При себе необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт гражданина РФ. Обследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно.

Диспансеризация включает в себя два этапа: первый — обследование, которое позволяет понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, подозрения на скрытые заболевания. Второй этап предполагает проведение дополнительных исследований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.