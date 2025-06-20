Выездная диспансеризация пройдет в городском парке Зарайска

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Раменская больница организует выездную диспансеризацию для жителей округа. 21 июня с 10:00 до 15:00 в Раменском городском парке на Площади Победы будет работать передвижной медицинский комплекс «Мобильная диспансеризация». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Раменчане смогут пройти обследования в рамках первого этапа диспансеризации без предварительной записи. Медики проверят состояние здоровья всех желающих прямо на свежем воздухе.

Ранее выездная бригада Раменской больницы провела подобную акцию в центре культурного развития «Гармония». Участники «Выездной администрации» также воспользовались возможностью проверить свое здоровье в передвижном медицинском комплексе.

Диспансеризация позволяет на ранней стадии выявить хронические неинфекционные заболевания, которые становятся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Своевременная профилактика и лечение помогают сохранить здоровье и работоспособность.

«Это очень удобно для жителей, так как нет необходимости идти в поликлинику, а во время прогулки на свежем воздухе можно пройти первый этап диспансеризации», — отметила заведующий центральной поликлиникой Людмила Паненкова.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.