Вуз Коломны начинает сотрудничать с медицинским университетом Нижнего Новгорода

Государственный социально-гуманитарный университет Коломны приобрел нового академического партнера, заключив двухсторонний договор с Приволжским исследовательским медицинским университетом, который входит в тройку самых востребованных медвузов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соглашение о сотрудничестве подписали ректор ГСГУ Жанна Леонова и ректор ПИМУ Николай Карякин.

«Основные направления совместной работы — разработка и реализация инновационных учебных и научных программ. Также акцент будет сделан на взаимовыгодный обмен опытом и знаниями с коллегами из Нижнего Новгорода», — отметили в пресс-службе ГСГУ.

Студентов коломенского вуза ждет близкое знакомство с учащимися нижегородского университета: стороны уже договорились о проведении совместных научных конференций и культурных программ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.