Вторую спонтанную двойню помогли родить пациентке врачи из Ленинского округа

Врачи Видновского перинатального центра приняли роды у пациентки со второй спонтанной двойней. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа со ссылкой на источник в медучреждении.

«У нас каждый день происходят уникальные случаи. Но такой — один на миллион. Среди родственников пациентки близнецов не была. А у них с супругом спонтанно получились две двойни подряд. Ждём маму в третий раз за „королевской“, — приводятся в сообщении слова акушера-гинеколога родового отделения Видновского перинатального центра Анны Лоренц.

Она также пояснила, что «королевской» называют двойню, в которой есть и мальчик, и девочка.

Врачи из Видного рассказали, что в семье жительницы Домодедовского округа уже подрастают семилетние близнецы Маргарита и Софья, которых она также родила в Видном в 2017 году. После второго визита в перинатальный центр Ленинского округа мама подарила дочкам братишек Михаила и Юрия. Интересно, что обе пары двойняшек — раки по гороскопу. Они появились на свет в июле с разницей в датах — в неделю.

«С девочками беременность протекала легче. На 33 неделе мне сделали операцию кесарева сечения. Мальчишек родила на 37-й. Спасибо акушеру-гинекологу Алине Максимовне Голубевой. Легла заранее на сохранение, и доктор помогла доносить детей», — приводит пресс-служба Видновского перинатального центра слова многодетной мамы Марии.

Всего в 2024 году в Ленинском округе появились на свет уже более 50 пар близнецов. К концу года ожидается еще примерно столько же.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.