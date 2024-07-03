Встречи врачей Подмосковья и Турции по вопросам муковисцидоза станут регулярными

1 июля 2024 г. состоялась онлайн-встреча сотрудников отделения муковисцидоза НИКИ детства и отделения детской пульмонологии и муковисцидоза университетской клиники Мармара (Стамбул, Турция). Врачи двух центров сотрудничают давно, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Заведующий отделением детской пульмонологии и муковисцидоза Университетской клиники Мармара профессор Булент Карадаг неоднократно принимал участие в конференциях по муковисцидозу в России, а профессор кафедры медицинской генетики университета Мармара Пинар Ата Эрен недавно посетила отделение муковисцидоза в НИКИ детства.

«В ходе международной встречи заведующий отделением муковисцидоза НИКИ детства Ирина Фатхуллина представила презентацию о работе отделения и его диагностических возможностях. Коллеги из Турции были впечатлены прекрасной организацией работы с больными муковисцидозом детьми в России и очень заинтересовались исследованием разности кишечных потенциалов, которое не проводится сейчас в Турции. Это исследование особенно актуально при сложных диагностических случаях муковисцидоза и в некоторых ситуациях — при оценке эффективности современной таргетной терапии», — рассказала заместитель директора НИКИ детства по научной работе, профессор Елена Кондратьева.

Елена Кондратьева разработала новый формат совместного международного сотрудничества. Теперь совместные встречи будут регулярные, врачи будут обмениваться опытом лечения больных муковисцидозом и детей с наследственными заболеваниями легких, проводить обсуждение диагностически сложных пациентов и больных с тяжелым течением заболевания. Решением встречи будет обучение на рабочем месте сотрудников отделений муковисцидоза из НИКИ детства в отделении детской пульмонологии и муковисцидоза Университетской клиники Мармара, проведение совместных клинических исследований и оформление международных публикаций.

Детские пульмонологи из Стамбула также приедут в НИКИ детства для обучения на рабочем месте и проведения совместных исследований, а генетики — для обучения методу разности кишечных потенциалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.