Встречи с врачами МОНИИАГ для будущих мам Подмосковья станут регулярными

В Московский областной институт акушерства и гинекологии начал проводить в своих стенах встречи будущих мам со своими врачами. С июля они станут регулярными и будут проходить в первую субботу месяца. Ближайшая встреча состоится 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба

«У женщин, ожидающих ребенка, всегда много вопросов и тревог, которыми они хотели бы поделиться с опытными специалистами. Такие мероприятия помогают женщинам обрести уверенность и подойти к родам более осознанно. Мы проводим их в выходной день специально, чтобы у жителей Подмосковья была возможность посетить наш институт вместе со своими семьями» — сказал директор МОНИИАГ им. В. И. Краснопольского Роман Шмаков.

Как сообщили в институте, в день проведения мероприятия прийти в НИИ акушерства и гинекологии на Покровке можно будет не только с супругами, но и с детьми и с другими родственниками. Будущей маме необходимо будет только пройти регистрацию, которая будет доступна в социальных сетях и на сайте института. Начало мероприятия — 12.00, 6 июля 2024 г. Адрес проведения — Москва, ул. Покровка, д. 22А (вход с Лепехинского тупика).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.