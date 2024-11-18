сегодня в 18:14

Встречи с главным врачом Бронницкой больницы пройдут в ноябре

Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан регулярно проводит встречи с населением по вопросам здравоохранения, благодаря которым можно получить ответы на многие вопросы, сообщает пресс-служба администрации горокруга Бронницы.

На ноябрь запланирован следующий график встреч:

18 ноября 2024 г. в 14:00 — Игумновский ФАП по адресу: Раменский г. о., с. Игумново, ул. СПТУ-98, д. 3/а;

19 ноября 2024 г. в 14:00 — Речицкая поликлиника по адресу: Раменский г. о., с. Речицы, ул. Центральная, д. 2;

25 ноября 2024 г. в 14:00 — ФАП Гжелка по адресу: Раменский г. о., п. Гжелка;

26 ноября 2024 г. в 14:00 — Бронницкая поликлиника по адресу: г. о. Бронницы, Пионерский пер., д. 45.

Для оперативного решения вопроса всегда можно обратиться на горячую линию главного врача: 8 (498) 602-03-59, доб. 18044.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.