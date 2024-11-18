Встречи с главным врачом Бронницкой больницы пройдут в ноябре
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Главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан регулярно проводит встречи с населением по вопросам здравоохранения, благодаря которым можно получить ответы на многие вопросы, сообщает пресс-служба администрации горокруга Бронницы.
На ноябрь запланирован следующий график встреч:
- 18 ноября 2024 г. в 14:00 — Игумновский ФАП по адресу: Раменский г. о., с. Игумново, ул. СПТУ-98, д. 3/а;
- 19 ноября 2024 г. в 14:00 — Речицкая поликлиника по адресу: Раменский г. о., с. Речицы, ул. Центральная, д. 2;
- 25 ноября 2024 г. в 14:00 — ФАП Гжелка по адресу: Раменский г. о., п. Гжелка;
- 26 ноября 2024 г. в 14:00 — Бронницкая поликлиника по адресу: г. о. Бронницы, Пионерский пер., д. 45.
Для оперативного решения вопроса всегда можно обратиться на горячую линию главного врача: 8 (498) 602-03-59, доб. 18044.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.