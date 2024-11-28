Встреча с жителями прошла в Ступинской взрослой поликлинике

Ступинцы обратились к заместителю руководителя округа и представителям больницы с рядом вопросов.

Часть обращений коснулась диспансеризации. Жители озадачены появлением соответствующих отметок в личных кабинетах на портале Госуслуг, поскольку посещали только профильных специалистов.

«Поступает множество обращений, связанных с вопросами о прохождении диспансеризации. Мы еще раз рассказали, каким образом информация попадает на Госуслуги», — отметила Светлана Чудакова.

По словам главврача ступинской больницы, информация о приемах и лабораторных исследованиях вносится в электронную систему, которая автоматически дублирует данные в соответствующие секции. Исследования и посещения ряда специалистов могут учитываться программой в качестве прохождение первого этапа диспансеризации.

«Учитывается также и нахождение в стационаре. Пациенты с хроническими заболеваниями проходят диспансерное наблюдение в обязательном порядке», — уточнила Чудакова.

Встречи с жителями будут продолжены. Ближайшая в формате выездной администрации состоится 28 ноября по адресу: с. Березнецово, Центральный проезд, 4/12 (Дом культуры). Начало в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.