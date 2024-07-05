Встреча с жителями по вопросам здравоохранения прошла в ступинском парке Островского

Жители города и близлежащих населенных пунктов задали вопросы руководителю муниципалитета, представителю Минздрава региона Александру Кирееву и главному врачу Ступинской клинической больницы Светлане Чудаковой.

Ступинцы также могли обратиться за консультацией к депутату Мособлдумы Андрею Голубеву, представителям депутатского корпуса округа и профильным заместителям главы.

«Мы тестируем новый формат, проводим выездную администрацию в парке. Пригласили представителей областного министерства здравоохранения и главврача больницы. Пришло большое количество жителей. Обсуждали разные вопросы. Они касались вызовов скорой помощи, записи на прием к врачу, лечения и многого другого. Все обращения приняты в работу. Некоторые вопросы решены сразу. Считаю, подобные встречи, касающиеся здравоохранения, полезны. Продолжим практиковать данный формат, в том числе и в сельской местности», — сказал Сергей Мужальских.

Главе округа также были заданы вопросы, касающиеся ЖКХ, предоставления земельных участков, дорожной сферы и благоустройства.

Выездную администрацию посетило более 50 человек. Ряд вопросов жители задали главврачу СКБ Светлане Чудаковой.

«Жители задавали вопросы частного порядка, затронули множество тем. Многие из обращений необходимо изучить детально. Прозвучало две благодарности Виталию Захарову, заведующему травматологическим отделением, и Михаилу Лужецкому, заведующему кардиологией», — рассказала Светлана Чудакова.

Представители Минздрава ранее посещали округ, участвовали в здравчасе. Главный аналитик Минздрава региона Александр Киреев отметил улучшение ситуации в ступинском здравоохранении.

«Основная проблема, не только в данном округе, — в кадровом дефиците среднего медперсонала и врачей. Вопрос решается на уровне Минздрава России. Надеюсь, проблема разрешится, и врачи после интернатуры будут направляться в регионы с дефицитом кадров. Решен ряд вопросов, озвученных на здравчасе. Оставшиеся обращения задокументированы, будем решать их совместно с главврачом», — сказал Александр Киреев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.