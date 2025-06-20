Встреча с новыми специалистами перинатального центра прошла в Балашихе

Первая встреча с доулами — специалистами по сопровождению женщин в период беременности, родов и послеродового восстановления, прошла в Московском областном перинатальном центре в рамках Дня открытых дверей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теперь помощь доул в Балашихе доступна не только женщинам, рожающим по контракту, но и пациенткам, поступающим в МОПЦ по полису ОМС.

Это расширение программы поддержки стало важным шагом к более комфортным и безопасным родам для всех женщин.

Будущие родители познакомились с четырьмя новыми доулами центра. Специалисты рассказали о своей работе, особенностях сопровождения в родах, ответили на вопросы и поделились практическими советами.

«Важно, что теперь наша поддержка доступна и по ОМС. Благодаря этому женщины, рожающие в первый раз или без партнера, могут пройти этот важный и непростой этап в комфорте. Несомненно такое сопровождение оставляет положительное впечатление о родах и располагает к „походу“ за следующим малышом», — рассказала доула Анна Игнаток.

Теперь встречи с доулами в Московском областном перинатальном центре будут проходить каждую неделю по четвергам в рамках Дня открытых дверей. Участники смогут задать интересующие вопросы, пообщаться в неформальной обстановке и получить полную информацию о возможностях доульской поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.