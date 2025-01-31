Вставать в несколько этапов: врач рассказал об осторожности с больной спиной

Остеопат Симкин: с проблемами со спиной сначала надо повернуться на бок

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин заявил, что больная спина требует особенной осторожности и подхода: вставать с постели следует в несколько этапов, сообщает Газета.ru .

«Здоровые люди, разумеется, могут вставать с кровати так, как им удобнее и привычнее. Если человек испытывает проблемы со спиной, то вначале необходимо аккуратно повернуться на бок. Затем — опереться на руку, медленно поднять туловище в вертикальное положение, сесть и свесить ноги вниз. Если кровать или диван достаточно высокие — далее можно просто встать и выпрямиться», — рассказал доктор.

По его словам, вставая с низкой модели, можно прогнуть поясницу в положении сидя и затем опереться на колени.

При обострении грыжи диска или протрузии остеопат также рекомендует использовать специальный поясничный корсет.