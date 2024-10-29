Вспышки в космосе могут спровоцировать рак

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал, что вспышки сверхновых звезд можно считать потенциальной угрозой для здоровья людей на Земле, так как они могут способствовать возникновению рака, однако такие космические события происходят крайне редко, сообщает 360.ru .

«Любая радиация способствует раку. Любое облучение, искусственное или естественное, стимулирует раковые заболевания. Это же известно», — отметил эксперт.

По словам ученого, рентгеновское оборудование оказывает аналогичное воздействие на живые организмы. Феномены солнечных вспышек происходят с высокой частотой, в то время как в случае сверхновых звезд такие явления встречаются крайне редко.

Солнечные вспышки случаются регулярно и представляют опасность для космонавтов. Сверхновые звезды же взрываются чрезвычайно редко — всего пару раз за несколько столетий, поэтому на них не стоит заострять внимание, добавил Сурдин.

По его мнению, в ближайшем будущем ситуация останется неизменной. Звезды всегда были и будут такими, как сейчас. Сами звезды не подвержены изменениям. Люди же живут лишь короткий срок, тогда как звезды повторяют одни и те же процессы на протяжении тысячелетий, заключил астрофизик.