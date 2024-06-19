Вспышка ботулизма вынудила россиян осторожнее относиться к общепиту

В столице число заказов в заведениях в дни массовых госпитализаций с ботулизмом уменьшилось на 2–3%, в Татарстане отмечается снижение интереса к доставке, сообщает «Коммерсант» .

На восстановление спроса может уйти порядка двух недель. В зоне риска также одна из самых растущих категорий в продуктовой рознице — готовая еда.

Случаи заболевания ботулизмом в Москве начали выявлять на прошлых выходных. На сегодняшний день в больницы доставили 149 пострадавших. Еще 14 человек с аналогичным диагнозом госпитализированы в Нижнем Новгороде, 10 — в Татарстане.

Все пострадавшие, по информации Роспотребнадзора, ели салат с тунцом, фасолью и яблоком ООО «Гастропорт» (бренд Take Eat Easy) и лобио ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). СКР возбудил уголовное дело по факту отравления. Подозреваемые в преступлении задержаны.

При этом в крупнейших отечественных сетях выраженного уменьшения активности по заказам пока не отмечают. В «Шоколаднице» сказали, что сейчас стало немного меньше заказов навынос, но это может быть связано с погодой. В «Якитории» изменений за неделю не выявили. В Black Star Burger, наоборот, отметили рост количества заказов на 10%.

«Оттока в фуд-холлах и фуд-маркетах, где открытые кухни, как правило, нет: потребители видят, как и кто готовит их блюдо», — поделился мнением основатель StrEAT Максим Попов.

Он считает, что из-за ситуации с отравлением, скорее всего, могут пострадать службы доставки готовой еды.