Всего 2-3 ингредиента: как выбрать полезные и безопасные продукты?

Врач Зубова: чем меньше ингредиентов на упаковке, тем полезнее продукт

Продукты с минимальным количеством ингредиентов часто бывают безопаснее и полезнее, однако их нужно правильно хранить и быстро употреблять в пищу, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

«Простые продукты с коротким составом содержат минимум посторонних и потенциально вредных веществ. Если на упаковке йогурта перечислено всего 2-3 ингредиента, например, молоко, закваска, возможно — фрукты или сахар, скорее всего, это более полезный продукт, чем йогурт с ароматизатором, крахмалом и консервантами», — сказала Зубова.

Она добавила, что у таких продуктов есть и особенности.

«Важно помнить, что такие продукты более требовательны к условиям хранения и транспортировки, они быстрее портятся и могут спровоцировать пищевое отравление. Поэтому их следует покупать только в проверенных местах и аккуратно хранить, а лучше — съедать сразу», — отметила врач.

18 июня отмечается День устойчивой гастрономии. Гастрономия — элемент культурного самовыражения, который связан с привнесением разнообразия в мир. Идея праздника заключается в том, что все цивилизации и культуры могут поспособствовать устойчивому развитию мира.

День устойчивой гастрономии призван обратить внимание на важность этого понятия. Устойчивая гастрономия важна для развития за счет повышения продовольственной безопасности, ускорения с/х развития, сохранения биоразнообразия, обеспечения устойчивого производства продовольствия.