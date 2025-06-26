Все женские консультации МОЦОМД оснастили новым оборудованием для УЗИ-исследований

В Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД) значительное обновление коснулось женских консультаций: они получили современное оборудование для проведения ультразвуковых исследований (УЗИ). Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками для комплексного обследования беременной женщины поступил в ЖК № 1 и УЗИ аппарат для отделения антенатальной охраны плода в ЖК N2 с целью проведения скрининговых исследований плода, на предмет выявления пороков развития. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Приобретение новейших УЗИ-аппаратов стало возможным благодаря госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг». Это позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи для беременных женщин Московской области.

«Новое оборудование отличается высокой разрешающей способностью, что дает возможность более детально визуализировать органы плода и проводить сложные виды исследований, такие как допплерометрия и 3D/4D-УЗИ. Врачи-диагносты, работающие в женских консультациях МОЦОМД, прошли специальное обучение по работе с новым оборудованием. Это гарантирует правильную интерпретацию результатов исследований и повышает точность диагностики», — подчеркнул и. о. главного врача центра, главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев.

Помимо улучшения диагностики, новое оборудование позволит расширить спектр предоставляемых услуг. В частности, станет доступным проведение экспертного УЗИ, позволяющего выявлять даже самые незначительные отклонения в развитии плода. Это особенно важно для женщин с высоким риском генетических аномалий или осложнений беременности. Оснащение женских консультаций МОЦОМД современным оборудованием для ультразвуковых исследований — важный шаг в улучшении системы охраны материнства и детства в Московской области. Это позволит обеспечить беременным женщинам качественную и своевременную медицинскую помощь, а также повысить шансы на рождение здоровых детей.

Чтобы встать на учет в женских консультациях МОЦОМД, необходимо создать электронную карту. Это можно сделать, обратившись лично с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, предоставив документы, подтверждающие личность: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а для несовершеннолетних — паспорт родителя или законного представителя. После создания карты пациенты могут самостоятельно записываться на прием через сайт zdrav.mosreg.ru, по телефону единой справочной службы 122 или через инфомат в учреждении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.