Все взрослые стационары Москвы запустили СМС-оповещения родственников пациентов

В Москве все взрослые медицинские стационары начали применять систему СМС-уведомлений для оповещения родных о состоянии пациентов в реанимации, сообщает «Царьград» .

Эта инициатива, стартовавшая прошлым летом, завоевала положительные отклики, и количество отправленных сообщений достигло 120 тыс.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, близкие лиц, находящихся в реанимации, часто испытывают тысячи негативных эмоций, таких как тревога и стресс. Ранее отсутствие оперативных обновлений усугубляло данную ситуацию.

В прошлом году был запущен новый сервис, который позволяет родственникам получать актуальные сведения о состоянии пациента через ежедневные СМС. Эти сообщения содержат краткий отчет о состоянии здоровья и динамике пациентов. Ракова отметила, что теперь этот сервис доступен во всех столичных стационарах, внедряющих цифровые технологии.

Чтобы подключиться к СМС-информированию, родственникам необходимо обратиться к лечащему врачу реанимационного отделения, который затем внесет данные в ЕМИАС. Сообщения включают информацию о температуре, пульсе, артериальном давлении, сатурации и дыхательном ритме, а также о состоянии сознания пациента и его подключении к аппарату вентиляции легких. Они отправляются каждое утро.