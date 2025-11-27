Все в спецзащите: в Новокузнецк могла проникнуть смертельно опасная холера

В Новокузнецке экстренно сообщили о риске завоза опасного заболевания в Кузбасс из-за границы. По информации пресс-службы областного Минздрава, в городскую инфекционную больницу был госпитализирован пациент с симптомами, напоминающими холеру. Прибывший из-за рубежа гражданин сразу же был помещен в отделение реанимации, сообщает Сiбдепо .

Вместе с возможным носителем инфекции в стационар доставили и человека, который с ним контактировал. Медицинский персонал незамедлительно предпринял меры: оба пациента были изолированы в специальные боксы, предназначенные для особо опасных инфекций. У них в экстренном порядке взяли анализы.

Больница перешла на усиленный режим работы. Все сотрудники использовали защитные костюмы, как при настоящей эпидемии — это попало на видео. По тревоге были подняты профильные городские службы.

«В НГКИБ (Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница имени В. В. Бессоненко) четко выстроены алгоритмы реагирования в подобных случаях. Это позволяет предупредить распространение опасных инфекций», — отмечается в сообщении.

К счастью, результаты анализов не подтвердили опасный диагноз. У пациента была выявлена обычная бактериальная кишечная инфекция, не представляющая опасности для окружающих.

