Если тревога, подавленность, бессонница, раздражительность длятся более 2–3 недель и мешают работе, общению, повседневной жизни, нужно срочно обратиться за помощью к специалисту, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Задача этого дня — повысить информирование о проблемах психического здоровья и приложить усилия для его укрепления по всему миру.

«Еще один сигнал (обратиться к специалисту — ред.), если вы часто думаете о том, чтобы „все бросить“ или чувствуете, что „не выдержите еще один день“», — сказала Крашкина.

Она добавила, что среди признаков — соматические проявления без органической причины: головные боли, скачки давления, проблемы с ЖКТ, избегание общения, потеря интереса к тому, что раньше приносило радость.

«Помните: обращение к психотерапевту — это не признак слабости, а проявление заботы о себе. В России до сих пор боятся обращаться к профильным специалистам. Это страх перед диагнозом, привычка „держаться“ и не жаловаться. В советское время психиатрия часто использовалась как инструмент подавления инакомыслия, что оставило глубокий след в общественном сознании», — рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, что раньше психотерапевтический диагноз мог повлиять на трудоустройство, водительские права, даже на восприятие человека в кругу семьи. По сей день страх перед стигматизацией остается сильным.

«С другой стороны, в русской культуре укоренилась идея терпеть: „Все так живут“, „Не ной“, „Сам справишься“. Это не просто привычка, а защитный механизм, выработанный в условиях хронического дефицита ресурсов и недоверия к системе психотерапевтической помощи. Но терпение имеет предел: когда эмоциональные и физические ресурсы исчерпаны, человек уже не может „держаться“ — и тогда помощь нужна срочно», — резюмировала специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.