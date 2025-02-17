Все о многоплодной беременности: какие факторы могут повлиять на такое зачатие
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Акушер-гинеколог Анастасия Слизова заявила, что многоплодная беременность — это всегда риск для женщины. Никакие действия со стороны мужчины не влияют на появление такой беременности, сообщает RuNews24.ru.
«Двуяйцевые близнецы — это когда у женщины произошла овуляция двух или трех яйцеклеток, и их оплодотворили сперматозоиды. Потому на многоплодную беременность мужчина повлиять никак не может», — рассказала доктор.
По ее словам, многоплодная беременность требует тщательного наблюдения у врача, при ней назначают аспирин для профилактики преэклампсии.
При этом некоторые исследования говорят о повышенной вероятности многоплодной беременности при употреблении женщиной молока и молочных продуктов от коров, которые получали в корме большое количество стимуляторов роста, добавила медик.
Кроме того, шанс появления многоплодной беременности выше у женщин негроидной расы, а также у тех, чей индекс массы тела выше 30.