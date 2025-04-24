Все нужно вырезать: вагины британок сжирает редкая плотоядная инфекция

В Великобритании зарегистрирована вспышка крайне редкого и опасного заболевания — некротизирующего фасциита, который затрагивает, в том числе, женские половые органы. Об этом пишет The Sun .

«Некротизирующий фасциит — это редкая и очень опасная для жизни инфекция, при которой плоть гниет и отмирает», — отмечают врачи из больницы Шрусбери и Телфорда NHS Trust в BMJ Case Reports.

Инфекция вызвана агрессивными бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens, проникающими в организм через мелкие повреждения кожи и быстро разрушающими мягкие ткани. Кроме того, эти бактерии выделяют токсичные вещества, что осложняет лечение.

Симптомы заболевания включают сильную боль, отек, онемение, повышение температуры, упадок сил, а также появление пятен и волдырей, что может сопровождаться рвотой и диареей.

Профессор микробиологии и иммунологии в Университете Индианы Билл Салливан заявил, что некротизирующий фасциит может возникнуть в любом месте, где повреждена кожа или ткань, включая гениталии. Вагинальным некротизирующим фасциитом можно заразиться через грубый секс, пирсинг или некачественные косметические и хирургические процедуры.

В Британии зарегистрировано несколько случаев данного заболевания. Одна женщина скончалась всего через 28 часов после появления небольшого пятна в области лобка. Антибиотики ей не помогли, инфекция привела к сепсису, что стало причиной ее смерти менее чем за двое суток.

У другой пациентки инфекция началась с абсцесса, который перерос в некроз тканей. Для ее лечения потребовалось три операции и восстановление гениталий. Третья женщина выжила после экстренного удаления пораженных тканей, но теперь страдает от хронических болей.

Причины резкого увеличения числа случаев заболевания в Великобритании пока остаются неизвестными.