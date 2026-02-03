Все 14 ФАПов Богородского округа полностью укомплектованы фельдшерами

В Богородском округе функционируют 14 фельдшерско-акушерских пунктов, все они обеспечены необходимым медицинским персоналом. Об этом сообщил заместитель главы округа Олег Шойко на оперативном совещании.

ФАПы расположены в деревнях Тимохово, Тимково, Ельня, Починки, Колонтаево, Караваево, Вишняково, Жилино-Горки, Боровково, Каменки-Дранишниково, Аксёно-Бутырки, а также в селах Стромынь, Балобаново и поселке Рыбхоз. В прошлом году в ФАПе деревни Аксёно-Бутырки появился постоянный фельдшер, а в Балобаново недавно начал работу новый сотрудник.

Медицинские пункты работают по будням с 8:00 до 15:00, с 13:00 осуществляется обслуживание вызовов на дому. При необходимости к жителям выезжают узкие специалисты.

В 2018–2019 годах в рамках госпрограммы Московской области открылись пять новых модульных ФАПов, оснащённых современным оборудованием. В период с 2021 по 2024 годы проведён текущий ремонт пунктов в Аксёно-Бутырках, Вишнякове и Тимково. Теперь это светлые и просторные помещения, где оказывается первичная медицинская помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.