Врип главы Химок вручила ветеранам юбилейные медали в честь 80-летия Победы

С наступающим Днем защитника Отечества поздравила жителей городского округа Химки временно исполняющий полномочия главы Елена Землякова. В зале театра «Наш дом» — бойцы СВО, ветераны, труженики тыла, их близкие и родные. Об этом сообщает пресс-служба администрация округа.

«Я сама из семьи военнослужащих и знаю, насколько важна поддержка тех, кто отдает себя служению Отчизне. Искренне желаю всем защитникам нашей страны и их семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия и Победы!» — обратилась к химчанам Елена Землякова.

Самый трогательный и волнительный момент — вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Победы тем, кто пережил все тяготы Великой Отечественной войны.

Так, химчанка Галина Петровна Юркина застала войну в блокадном Ленинграде. Она отчётливо помнит практически каждый день того страшного времени.

«Горжусь тем, что живу в такой стране. Горжусь Героями! Помнить о тех, кто подарил нам мирное небо — наш священный долг», — сказала Галина Юркина.

Поздравили жителей также депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.