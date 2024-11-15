Вреднее компьютеров: офтальмолог рассказал о влиянии смартфонов на зрение

Смартфоны хуже действуют на зрение человека, чем любые другие гаджеты: из-за них глаза получают слишком большую нагрузку, сообщил доктор медицинских наук, детский офтальмохирург, основатель и руководитель объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян.

«Во время взгляда на любой экран, в том числе смартфона, мы бессознательно реже моргаем, в результате чего выделяется меньше слезной жидкости, которая увлажняет глаза», — заявил Азнаурян в эфире радио Sputnik.

Это связано с их небольшим размером: люди подносят смартфон максимально близко к глазам, из-за этого острота зрения падает, также отметил врач.

По его словам, это часто приводит к синдрому сухого глаза и ослабляет местный иммунитет, делает зрительные структуры более восприимчивыми к инфекциям.

Для предотвращения последствий доктор порекомендовал использовать подобранные специалистом глазные капли.