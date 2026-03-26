Врачи заявили, что эпилепсия может возникнуть после 50 лет

Эпилепсия может развиться у любого человека, причем один из пиков заболеваемости приходится на возраст после 50 лет. Наследственность играет роль лишь в небольшой доле случаев, сообщает «Царьград» .

Специалисты отмечают два возрастных пика заболевания: в 7–9 лет и после 50 лет. При этом генетическая предрасположенность становится причиной эпилепсии только в 2–10% случаев.

Патология связана с нарушением передачи нейронных сигналов в головном мозге. Ее могут спровоцировать родовые травмы, сотрясение мозга, инсульт, опухоли, инфекции, токсические отравления, сильный стресс и злоупотребление алкоголем.

Для диагностики применяют магнитно-резонансную томографию, электроэнцефалографию и ЭЭГ с видеомониторингом. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире эпилепсией страдают около 65 млн человек, однако реальное число пациентов может быть в полтора раза выше. В России, по предварительным оценкам, диагноз имеют не менее 1,35 млн человек.

Заболевание иногда протекает без выраженных приступов: они могут длиться всего несколько секунд и возникать во сне. При соблюдении терапии пациенты способны вести обычную жизнь. Врачи рекомендуют избегать провоцирующих факторов, не подниматься на высоту, не купаться без присмотра, использовать душ вместо ванны и принимать меры безопасности дома. Многие пациенты скрывают диагноз и не получают лечение, что повышает риск осложнений.

