Врачи Воскресенска спасли мужчину с полной закупоркой артерии

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В региональном сосудистом центре Воскресенской больницы спасли мужчину с тромбом размером 5 см. Пациента доставили с жалобами на головокружение, шаткость при ходьбе и онемение в правой руке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате обследований врачи выявили тромб, который полностью закупорил подключичную артерию. Это самый большой сосуд организма, который снабжает верхнюю часть правой половины туловища, в том числе мозг. Состояние мужчины грозило инсультом, потерей руки и даже смертью.

Врачи провели мужчине экстренную операцию, тромбоэкстракцию, удалили тромб длиною 5 см и диаметром около 8 мм, а затем выполнили стентирование сосуда. Операция проведена эндоваскулярно с помощью ангиографической установки, то есть без разрезов и наркоза.

В настоящий момент здоровью пациента ничего не угрожает. В ближайшее время его выпишут на амбулаторное наблюдение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.