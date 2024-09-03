Врачи Видновской больницы извлекли муху из уха 8-летней девочки

В Видновскую больницу поступила восьмилетняя девочка с жалобами на резкое снижение слуха в левом ухе. Родители связывали состояние дочки с недавно перенесенным ОРВИ. Причиной оказалась муха, пробравшаяся в слуховой проход. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Осмотр преподнес нам сюрприз. Девочка не помнит момент попадания насекомого в ухо, не чувствовала шевелений и не слышала жужжания. Ощущала только заложенность и ухудшение слуха. Мы извлекли насекомое с помощью промывания слухового прохода. Вмешательство прошло успешно. Барабанная перепонка и слуховой проход не повреждены», — рассказала врач-оториноларинголог больницы Мария Шушина.

В тот же день девочка вернулась домой. Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из уха — так можно протолкнуть их еще дальше. Также есть опасность повредить барабанную перепонку и даже лишиться слуха. В подобных случаях нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.