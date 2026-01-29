Врачи Видновского перинатального центра удалили беременной 15-сантиметровую опухоль

В Видновском перинатальном центре врачи успешно провели операцию по удалению 15-сантиметровой опухоли яичника у 24-летней женщины на 13-й неделе беременности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В гинекологическое отделение Видновского перинатального центра поступила 24-летняя беременная с диагнозом гигантская опухоль яичника. Новообразование было выявлено на пятой неделе беременности во время ультразвукового исследования. Для проведения операции врачи дождались второго триместра, все это время пациентка находилась под наблюдением специалистов.

На 13-й неделе женщину госпитализировали для хирургического вмешательства. По словам заведующего гинекологическим отделением Николая Соваева, размер опухоли превышал 15 сантиметров, а ее содержимое составляло более одного литра. Операция была выполнена лапароскопическим методом через небольшие проколы с использованием специальной камеры и инструментов. Новообразование было успешно удалено.

Благодаря своевременному вмешательству беременность удалось сохранить, и пациентка готовится к выписке. Специалисты отмечают, что опухоли яичников во время беременности встречаются редко — примерно один случай на тысячу женщин. Дальнейшее лечение определяется консилиумом врачей.

Акушеры-гинекологи рекомендуют проходить репродуктивную диспансеризацию на этапе планирования беременности для предотвращения осложнений. В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье» и единый кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03, где можно получить информацию о системе родовспоможения региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.