Врачи Видновского перинатального центра спасли женщину с тяжелыми кровопотерями

В Видновском перинатальном центре врачи оказали экстренную помощь 37-летней пациентке, поступившей в гинекологическое отделение с внутрибрюшным кровотечением и потерей крови около четырех литров. Предварительный диагноз — внематочная беременность — был подтвержден во время операции, сообщает пресс-служба Ленинского городского округа Станислава Каторова со ссылкой на представителей Видновского перинатального центра.

Стоит добавить, что с момента поступления женщины в гинекологическое отделение до начала хирургического вмешательства прошло всего 18 минут. Врачи подчеркивают, что в данной ситуации время играло решающую роль. Внематочная беременность и разрыв маточной трубы в истмическом отделе значительно осложняли ситуацию.

«Пациентка испытывала сильные боли в животе на протяжении 12 часов, но не обращалась за медицинской помощью. После ее поступления мы быстро провели хирургический гемостаз и эвакуацию крови из брюшной полости. Благодаря аппарату для аутотрансфузии Cell Saver мы смогли вернуть часть крови, что исключило необходимость в переливании», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

Врачи отметили, что выбор лапароскопического метода в этой экстренной ситуации позволил избежать серьезных осложнений и быстро стабилизировать состояние пациентки.

«Я пришла в себя уже в реанимации. Доктора подходили ночью каждый час и спрашивали, как себя чувствую и все ли хорошо. Спасибо всем за помощь и поддержку», — поделилась пациентка.

Сейчас мама двоих мальчиков чувствует себя удовлетворительно и отмечает, что этот случай стал для нее уже третьим «вторым днем рождения». Первые роды пациентки также проходили в тяжелых условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.