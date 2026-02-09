Врачи Видновского перинатального центра помогли жительнице Подмосковья родить тройняшек

В Видновском перинатальном центре врачи успешно приняли роды у 23-летней женщины, у которой родились три девочки. Сейчас мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и выписаны домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Видновском перинатальном центре врачи помогли появиться на свет трем сестрам. Роды прошли благополучно благодаря слаженной работе бригады скорой помощи, акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов.

Девочки родились с весом 1 730, 2 020 и 1 480 граммов и ростом 39, 43 и 40 сантиметров. Более месяца новорожденные находились под наблюдением специалистов, набирали вес и окрепли. Сейчас их масса составляет 2 532, 2 871 и 2 292 грамма соответственно.

Заведующая акушерским отделением патологии беременности Вера Егорушкина отметила, что вероятность рождения тройни при естественной беременности составляет 1 на 6 400 родов, поэтому этот случай считается очень редким.

В настоящее время мама и ее дочери чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения региона. Также действует единый кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03, звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.