Врачи Видного спасли годовалого ребенка, который выпил жидкость для розжига

В Подмосковье семейный пикник чуть не обернулся трагедией, когда годовалый ребенок решил попробовать на вкус жидкость для розжига. К счастью, родители вовремя обратили внимание на необычный запах, исходящий от мальчика, и немедленно обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ребенку экстренно провели промывание желудка — это позволило удалить остатки жидкости из организма, предотвратив дальнейшее всасывание вредных веществ. Врач-оториноларинголог проверил состояние дыхательных путей, исключив возможные повреждения слизистой оболочки носа и горла. Также была применена инфузионная терапия, которая позволила стабилизировать водно-электролитный баланс в организме маленького пациента», — рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской больницы Вероника Петрова.

Специалист добавила, что случай мог закончиться значительно хуже, поскольку некоторые жидкости для розжига могут вызвать химическую пневмонию — тяжелое поражение легких вследствие воздействия токсичных паров. Однако благодаря тому, что данное средство было на парафиновой основе, опасных последствий удалось избежать.

Врач призывает родителей не оставлять детей без присмотра, внимательно за ними следить и хранить все потенциально опасные предметы вне досягаемости малышей. Если вы заподозрили, что малыш все же проглотил или выпил что-то опасное, как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.