Врачи Видного спасли двух детей с инородными предметами в дыхательных путях

В Видновскую больницу обратились родители 3-летней девочки с инородным предметом в дыхательных путях и родители 4-летнего мальчика с жалобами на выделения из носа слизистого характера с неприятным запахом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи оперативно извлекли из правого носового хода девочки пластиковую заячью голову диаметром 10 мм, которая провела в носу малышки сутки, а у мальчика после проведенной диагностики из левого носового хода была извлечена половинка арахиса, которая провела там не менее двух недель, поскольку она уже успела ферментироваться.

«Небольшие предметы — пуговицы, бусины, батарейки, детальки конструктора, пища, насекомые — могут попасть в носовую полость у ребенка как случайно, так и осознанно. Главное, обнаружить инородное тело, и как можно быстрее обратиться к врачу. Вовремя извлеченный инородный предмет поможет избежать различных осложнений: воспаления, возникновения ринолита и опускания его в нижние дыхательные пути. Также может возникнуть дыхательная недостаточность, удушье или бронхиальная обструкция. Основные симптомы, на которые нужно обратить внимание: тяжелое дыхание, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавость в голосе, головокружение, нарушение аппетита и сна», — отметил врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.

На данный момент дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи еще раз напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра, особенно, если они могут дотянуться до мелких предметов. Если вы заподозрили, что малыш все же «спрятал» что-то в носу, как можно быстрее обратитесь за медицинской помощью.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.