Врачи в Пушкине спасли женщину, проглотившую рыбью кость

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В Пушкинскую клиническую больницу им. профессора В. Н. Розанова поступила 62-летняя женщина с жалобами на тошноту, рвоту и затрудненное дыхание. Проведенное обследование выявило у нее воспаление средостенья — места, где анатомически расположены пищевод, трахея, сердце, а также проходят самые крупные артерии и вены организма. Как выяснилось, причиной патологии стало повреждение пищевода рыбьей костью. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Женщина почувствовала легкий укол косточкой, когда ела рыбу, но не обратила на это внимание. А через несколько дней она попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Острая кость перфорировала пищевод, возникло воспаление. Ситуация была жизнеугрожающей. Мы провели срочную операцию. Она длилась 2 часа. В результате устранили очаги воспаления, санировали и восстановили нормальные функции затронутых органов. Вмешательство прошло успешно», — рассказал заведующий лор-отделением Богдан Кулешов.

Сейчас пациентка выписана домой, чувствует себя хорошо и вернулась к привычной жизни.

Врачи напоминают: если вы почувствовали застрявшее в горле инородное тело, следует обратиться за медицинской помощью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.