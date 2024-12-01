Врачи в Подмосковье удалили 3 грыжи мужчине со множеством патологий

В Истринскую больницу поступил 68-летний мужчина с жалобами на боль и узлы в области паха и живота. Проведенное обследование выявило у него три грыжи размером от 3 до 5 см — две паховые и одну пупочную, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сложность оказания ему экстренной хирургической помощи состояла в его тяжелом состоянии из-за обострения сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии и перенесенных ранее инсульта и инфаркта. Поэтому перед операцией по удалению грыж понадобилось сначала провести комплексное обследование и лечение.

После того, как пациент был компенсирован по всем патологиям, врачи прооперировали его лапароскопически через небольшие разрезы внебрюшинным доступом. Удалили сразу все три грыжи. Операция длилась два 2 и прошла с минимальной травматичностью для пациента.

Благодаря этому послеоперационный период и последующее восстановление проходят легче и быстрее. Пациент смог вставать и двигаться уже через несколько часов в день операции, так как болевой синдром был минимальный. Мужчину уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.