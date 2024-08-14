Врачи в Орехово-Зуеве удалили 30-сантиметровый тромб пожилой женщине

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В отделение сосудистой хирургии Орехово-Зуевской больницы поступила 97-летняя женщина с жалобами на сильные боли в ноге. В результате проведенных исследований врачи диагностировали острый тромбоз ноги с огромным 30-сантиметровым тромбом из-за чего нарушилась циркуляция крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Опасность болезни сосудов в пожилом возрасте заключается в некротическим поражении тканей или гангрене, что грозит ампутацией в запущенных случаях. Почтенный возраст и хронические заболевания пациентки также осложняли лечение.

«На консилиуме мы приняли решение, что, несмотря на повышенные риски, ногу будем спасать. В ходе операции мы удалили 30-сантиметровый тромб из артерии, тем самым восстановив кровоток. Данная операция позволила избежать трагических последствий и нам удалось сохранить пациентке конечность», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой. Благодаря профессионализму хирургов, ногу ей удалось спасти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.