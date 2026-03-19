Врачи в Коломне спасли зрение мужчине после травмы глаза

В Коломне офтальмологи прооперировали 26-летнего мужчину с проникающей раной глаза после попадания керамического осколка. Врачи удалили поврежденный хрусталик и имплантировали искусственный, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина поступил в Коломенскую больницу с проникающей раной глаза. Диагностика выявила повреждение роговицы и травматическую катаракту правого глаза. Травму пациент получил во время гравировальных работ — осколок керамического диска отлетел и попал в глаз.

«Чтобы спасти пациенту зрение, мы приняли решение удалить поврежденный хрусталик и имплантировать искусственный, который возьмет на себя его функции. Во время операции в слоях хрусталика обнаружили инородное тело — плоский осколок размером около 1 мм. Его извлекли вместе с хрусталиком», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Коломенской больницы Александр Крылов.

Операция прошла успешно. Пациента выписали под амбулаторное наблюдение офтальмолога поликлиники. Врачи оценивают прогноз по восстановлению зрительных функций как благоприятный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.