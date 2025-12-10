Врачи в Истре восстановили череп пациента с помощью 3D-импланта

В Истринской больнице 57-летнему мужчине восстановили обширный дефект черепа после тяжелой травмы. Для этого нейрохирурги использовали индивидуальный титановый имплант, изготовленный по 3D-чертежам на основе компьютерной томографии. Технология позволила не только закрыть отверстие, но и точно воссоздать анатомическую форму черепа.

Ранее пациенту удалили опасную гематому головного мозга, после чего возникла необходимость устранить большой костный дефект. Врачи создали виртуальную 3D-модель черепа, распечатали ее на принтере и изготовили по ней титановую сетку-имплант, которая идеально повторила контуры.

«Мы смогли заранее, в цифровом виде, спланировать и создать имплант, который полностью восстанавливает первоначальную форму черепа. Такой подход гарантирует не только надежную защиту мозга, но и отличный эстетический результат», — пояснил врач-нейрохирург Истринской больницы Николай Карпов.

Операция по установке индивидуального импланта заняла около двух часов. Пациента выписали домой для амбулаторного наблюдения. Контрольные обследования показали, что имплант установлен идеально, осложнений нет, заживление проходит успешно. Специальная реабилитация не потребовалась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.