Врачи в Дзержинском дали рекомендации, как уберечься от обморожения конечностей

Длительное воздействие низких температур может привести к нарушению кровообращения и повреждению тканей. Врачи Дзержинского подготовили рекомендации, как избежать обморожения конечностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Необходимо принять срочные меры и обратиться за медицинской помощью при изменении цвета кожи (она может стать бледной, красной или синей) и потери чувствительности в пораженной области. При сильном обморожении человек может не испытывать боли», — отметили в медучреждении.

Чтобы избежать обморожения, следует надевать многослойную свободную одежду, плотно поесть перед прогулкой, не употреблять алкоголь. Если замерзли, как можно скорее зайдите в помещение, согрейтесь, выпив горячий напиток.

Врачи напоминают, что у детей переохлаждение происходит значительно быстрее, чем у взрослых. Внезапно возникшая бледность кожных покровов свидетельствует о развивающемся обморожении.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.