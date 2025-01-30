Врачи в Балашихе удалили у мужчины 5-сантиметровый коралловидный камень в почке

В урологическое отделение Балашихинской больницы поступил 50-летний мужчина с жалобами на острую боль в средней части спины. Ранее ему диагностировали мочекаменную болезнь и неоднократно предлагали оперативное лечение, но поскольку болезнь протекала незаметно, мужчина откладывал лечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В ходе обследования мы выявили у пациента 5-сантиметровый коралловидный камень, который занимал практически всю полость левой почки. Было принято решение о проведении малоинвазивной операции методом перкутанной нефролитотрипсии. Через небольшой прокол в пояснице диаметром около 5 мм мы под УЗИ-контролем измельчили камень специальным лазером на более мелкие части и постепенно извлекли его, сохранив функцию почки. Такой метод почти полностью исключает риск возникновения кровотечений, воспалений и травматизации структуры почки», — рассказал врач-уролог отделения Алексей Толмачев.

После небольшой реабилитации пациент был выписан в удовлетворительном состоянии под амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.