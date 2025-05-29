Врачи центра Рошаля в Подмосковье вылечили челюсть пятилетнего мальчика

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в плановом порядке поступил пятилетний мальчик с диагнозом «анкилоз височно-нижнечелюстного сустава». Это патологическое состояние, при котором сустав, соединяющий нижнюю челюсть с черепом, теряет подвижность из-за сращения костных или фиброзных тканей. В результате челюсть частично или полностью обездвиживается, что приводит к невозможности открывать рот, жевать, нормально говорить и даже дышать. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мальчика госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии для проведения оперативного вмешательства.

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) — это серьезное заболевание, которое приводит к сращению нижней челюсти с суставной ямкой и значительно ограничивает открывание рта и движения челюсти. Оно ухудшает повседневные функции, такие как речь, жевание, дыхание и гигиену полости рта, а также влияет на общее самочувствие и качество жизни пациента. У детей анкилоз может негативно сказаться на росте лица, вызывая его асимметрию. Основной причиной анкилоза ВНЧС является травма, но заболевание также может развиваться в результате хирургических вмешательств, инфекций или системных заболеваний.

«Мы провели пациенту операцию по устранению патологии с установкой компрессионно-дистракционного аппарата. Вмешательство проводилось в два этапа: сначала мы разделили сросшиеся кости и создали новый сустав, после установили специальный дистракционный аппарат для постепенного «выращивания» сегмента челюсти. Операция позволила не только восстановить подвижность, но и предотвратить опасное сужение дыхательных путей и избежать развития дыхательной недостаточности», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Игорь Овчинников.

Операция прошла успешно, сейчас мальчик находится в отделении челюстно-лицевой хирургии и проходит постоперационное лечение с постепенным вытяжением челюсти 1 мм в день. Скоро маленького пациента выпишут домой.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.