Врачи центра Рошаля в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего иголку

Шестилетний мальчик был доставлен в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля бригадой скорой помощи с жалобами на боль в животе. Отец ребенка, ставший свидетелем происшествия, незамедлительно вызвал скорую помощь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При поступлении пациенту медики провели обзорную рентгеноскопию брюшной полости, результаты которой подтвердили наличие инородного тела в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Мальчика сразу перевели из приемного отделения в отделение детской хирургии, и через час его уже взяли на эндоскопическую операцию.

«Во время гастроскопии, проведенной в условиях операционной, мы обнаружили, что игла зафиксировалась острым концом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки. Для удаления иглы мы использовали биопсийные щипцы, с помощью которых аккуратно извлекли инородное тело из слизистой оболочки и затем переместили его в желудок, чтобы избежать повреждения окружающих тканей. После этого с помощью эндоскопического инструмента «Крокодил» захватили иголку за «тупую» часть и полностью извлекли. Малоинвазивная операция длилась 30 минут и прошла успешно», — рассказала врач-эндоскопист Зоя Голикова.

К счастью, иголка не успела причинить серьезного вреда мальчику и на следующий день его уже выписали домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.