Врачи центра Рошаля в Красногорске провели уникальную операцию новорожденному

В Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске экстренно доставили новорожденного на третьи сутки жизни с экстрофией мочевого пузыря — редкой врожденной патологией, при которой орган расположен вне брюшной полости. Это состояние требует немедленного хирургического вмешательства, поскольку может привести к тяжелым осложнениям, включая нарушение функции почек, инфекции, бесплодие и сепсис.

Заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников пояснил, что патология угрожает жизни ребенка и требует комплексного подхода. Врачи-ортопеды сначала сблизили и зафиксировали лонные кости таза, создав анатомически правильный каркас для реконструкции. Затем урологи сформировали закрытый мочевой пузырь из вывернутой наружу стенки органа, поместили его в полость малого таза и восстановили целостность передней брюшной стенки.

Операция прошла успешно и позволит ребенку в будущем сохранить нормальную функцию мочеиспускания. Сейчас новорожденный чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.