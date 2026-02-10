Врачи центра Рошаля в Красногорске провели уникальную операцию новорожденному
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске успешно провели сложную операцию новорожденному с тяжелой врожденной патологией мочеполовой системы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Детский научно-клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске экстренно доставили новорожденного на третьи сутки жизни с экстрофией мочевого пузыря — редкой врожденной патологией, при которой орган расположен вне брюшной полости. Это состояние требует немедленного хирургического вмешательства, поскольку может привести к тяжелым осложнениям, включая нарушение функции почек, инфекции, бесплодие и сепсис.
Заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников пояснил, что патология угрожает жизни ребенка и требует комплексного подхода. Врачи-ортопеды сначала сблизили и зафиксировали лонные кости таза, создав анатомически правильный каркас для реконструкции. Затем урологи сформировали закрытый мочевой пузырь из вывернутой наружу стенки органа, поместили его в полость малого таза и восстановили целостность передней брюшной стенки.
Операция прошла успешно и позволит ребенку в будущем сохранить нормальную функцию мочеиспускания. Сейчас новорожденный чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов центра.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.
«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.